Курьер ресторана обиделся на увольнение и пришел к коллегам с гранатой

По данным источника, в сентябре 2023 года мужчину уволили за халатное отношение к работе и грубые выражения в адрес других доставщиков. Уволенный посчитал, что ресторан недоплатил ему 50 тысяч рублей, в связи с чем принялся угрожать управляющей и коллегам, обещая, что прострелит ноги и взорвет все заведения сети, если с ним не расплатятся. 12 января он явился в ресторан с предметом, похожим на гранату, и принялся требовать деньги.