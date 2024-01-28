Полиция ищет мужчину, прыгнувшего с парашютом с подмосковной многоэтажки

В Подмосковье полиция начала поиски мужчины, который совершил прыжок с парашютом с многоэтажки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

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Сообщается, что инцидент произошел 27 января в городском округе Балашиха. Местная жительница сообщила правоохранительным органам, что неизвестный прыгнул с парашютом с балкона одной из многоэтажек на улице Дмитриева.

Полицейские начали проверку по факту произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины.