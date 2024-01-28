В Ростове-на-Дону обрушился подъезд аварийного дома

В Ростове-на-Дону полностью обрушился подъезд аварийного дома. Никто не пострадал, так как жителей своевременно эвакуировали, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом пишет ТАСС.

Накануне в СМИ появились публикации об обрушении стены первого подъезда в многоэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали из аварийного здания 95 человек.

«В аварийном доме на улице Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд. К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне», — отметил Голубев.

Глава региона пояснил, что представители администрации города утром продолжили работу в пункте временного размещения с эвакуированными гражданами по расселению их в маневренный фонд.