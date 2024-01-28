Севший из-за криков в багажном отсеке самолет Pegasus обыскали

Приземлившийся в Анталье из-за криков о помощи из багажного отдела самолет турецкой авиакомпании Pegasus проверили. Пострадавших обнаружено не было, как и каких-либо неисправностей. Об этом пишет ТАСС.

«Проверки в грузовом отсеке закончены. Никто не найден», — говорится в сообщении портала Hava Sosyal Medya, размещенном в социальной сети X.

Авиалайнер Pegasus, который направлялся из Стамбула в Эр-Рияд, был вынужден экстренно приземлиться в Анталье. Члены экипажа услышали крики о помощи из багажного отсека, сообщили пилотам и те приняли решение о посадке. Авиакомпания ситуацию не комментировала.