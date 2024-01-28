В Анталье экстренно сел турецкий лайнер из-за криков в багажном отсеке

Летевший из Стамбула в Эр-Рияд в Саудовской Аравии авиалайнер турецкой авиакомпании Pegasus совершил экстренную посадку в Анталье. Причина — раздавшиеся после взлета крики о помощи из багажного отсека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал HavaSosyalMedya.

Сервис Flightradar24 сообщает, что авиаборт уже приземлился. Источник в авиакомпании при этом заверил агентство, что самолет вновь вылетит в Эр-Рияд после дозаправки.

«Проводится проверка. Если нет никаких технических проблем, будет произведена дозаправка самолета, и он вновь вылетит в Эр-Рияд», — заявил источник.

При этом он не стал комментировать сообщения в СМИ о причинах посадки.

Как пишет HavaSosyalMedya, крики «помогите» из багажного отделения услышали члены экипажа и немедленно доложили об этом пилотам. Те приняли решение экстренно посадить лайнер в аэропорту Антальи.

За рейсом на портале Flightradar24 следят более 5 тысяч человек. Пока нет никакой информации о том, нашли ли сотрудники Pegasus человека в багажном отделении.

Авиакомпания пока не комментировала ситуацию.