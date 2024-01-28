Тысячи людей вышли на акцию протеста в Тель-Авиве

Митинг в поддержку граждан Израиля, похищенных ХАМАС более 110 дней назад, прошел накануне вечером в Тель-Авиве, в акции приняли участие несколько тысяч человек. Она прошла на фоне отмечаемого в субботу Международного дня памяти жертв Холокоста, сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, митинг прошел под лозунгом «больше никогда», он должен привлечь внимание кабинета министров Израиля и мировых лидеров и напомнить им, что события 7 октября 2023 года недопустимы, как и повторение катастрофы с еврейским народом в годы Второй мировой войны.

Организаторы акции подчеркнули, что «без возвращения заложников события, произошедшие 7 октября, станут нормой во всем мире».

Участники протеста собрались на площади перед городским музеем искусств через дорогу от комплекса правительственных зданий, именно там расположен штаб Министерства обороны Израиля. На месте дежурили полиция и скорая, близлежащие дороги оказались перекрыты. В толпе заметили много людей с фотографиями заложников в руках.