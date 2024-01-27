В районе обрушения стены жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС. Об этом пишет ТАСС.

По словам губернатора Ростовской области Сергея Бодрякова, в доме начала сползать стена первого подъезда.

До этого россиян предостерегли от перепланировок пятиэтажек после обрушения дома в Астрахани. В подобных домах вообще нельзя менять пространство с помощью стен, так как все они являются несущими или самонесущими, предупредил главный архитектор АО ВДНХ Сергей Соколов.

«Мы же не можем взять машину, отрезать крышу и получить кабриолет. Хочешь кабриолет — покупай кабриолет, хочешь внедорожник — покупай внедорожник. Так же и с квартирой», — подчеркнул архитектор.