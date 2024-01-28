Российский школьник лишился кисти во время игры с петардой

По данным источника, пострадал 14-летний учащийся школы в Сергокалинском районе. Восьмиклассник нашел петарду во время игры с друзьями на улице. Он понял, что хлопушку еще не взрывали, и решил зажечь ее сам. В этот момент петарда взорвалась в руке мальчика.