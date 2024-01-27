Владевшая разбившимся Falcon 10 компания не имела лицензий

Компания "Атлетик групп", которой принадлежал самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, не имела лицензий на международные перелеты и пассажирские перевозки. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявила следователь по особо важным делам московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова.