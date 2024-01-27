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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде объявлена ракетная опасность
© РИА Новости

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказал он в своём Telegram-канале.

Днём губернатор сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка.

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Вячеслав Гладков
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