В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказал он в своём Telegram-канале.
Днём губернатор сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка.