Стало известно о массовой драке со стрельбой в Москве

В Москве на Тамбовской улице произошла массовая драка со стрельбой. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел 26 января. Отмечается, что примерно между 20 людьми вспыхнула словесная перепалка, перешедшая в драку, в которой приняли участие девять человек. В какой-то момент потасовки прозвучал выстрел. Очевидцы вызвали на место полицейских, которые по прибытии задержали девятерых участников конфликта. Позднее суд арестовал их на 15 суток.

По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса России. В настоящий момент продолжается расследование, правоохранители устанавливают всех участников конфликта и подробности инцидента.