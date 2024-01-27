Экипаж атакованного хуситами судна Marlin Luanda потушил пожар

Экипаж нефтетанкера Marlin Luanda, атакованного йеменскими хуситами в Аденском заливе, смог потушить пожар на борту корабля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Trafigura, являющейся оператором судна.

В пятницу, 26 января, военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали танкер Marlin Luanda, идентифицировав его как принадлежащий Соединенному Королевству. Он отметил, что после попадания противокорабельной ракеты на борту судна начался пожар.

«Мы рады подтвердить, что все члены экипажа на борту Marlin Luanda находятся в безопасности, а пожар в грузовом танке полностью потушен», — отметили в Trafigura.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время судно направляется в безопасную гавань. Вместе с тем, моряки продолжают внимательно следить за состоянием корабля и груза.

В компании заметили, что на помощь судну пришли военные моряки Индии, Франции и США.

Напомним, что конфликт на между ЦАХАЛ и ХАМАС начался 7 октября 2023 года и постепенно распространился на ряд стран макрорегиона.