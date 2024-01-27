Соседкой Блиновской по камере может стать фигурантка дела о торговле детьми

Блогера Елену Блиновскую могут перевести в камеру, где находится фигурантка другого громкого уголовного дела, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что блогера за нарушение условий домашнего ареста по решению суда направили в СИЗО №6 «Печатники».

В первые дни Блиновская была временно размещена в 20-местной карантинной камере, где вместе с ней были женщины, также как и она, впервые оказавшиеся в СИЗО. Большинство из них проходит по уголовным делам об экономических преступлениях.

Источник отметил, что после 10 суток карантина «королеву марафонов» могут перевести в камеру, где сидит одна из фигуранток дела о торговле детьми.

Многодетным мамам Юлии Логиновой и Наталье Патоке, заметил собеседник газеты, по закону запрещается сидеть в одной камере, до оглашения приговора им нельзя общаться. Вместе с тем, добавил он, «Блиновская вполне может попасть к одной из них».