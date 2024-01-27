В США обрушилась крыша исторической церкви, построенной в позапрошлом веке. Пострадавших, по данным властей, нет. Об этом сообщает телеканал CBS.

Инцидент произошел днем в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. Обрушились крыша и один из шпилей Первой конгрегационалистской церкви на Юнион-стрит. Камеры видеонаблюдения запечатлели данный момент.

«Я разговаривал со своей женой, и вдруг услышал грохочущий звук. Посмотрел налево и увидел церковь еще целой, а потом всё начало рушиться», — рассказал свидетель Лестер Харрис.

Историческое здание построили в 1850 году.

Местный мэр заявил, что утеряно одно из старейших и великолепных религиозных сооружений города. По его словам, пострадавших нет. Внутри находилась одна женщина, ее благополучно вывели пожарные.