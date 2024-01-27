У берегов Омана произошла перестрелка между сухогрузом и катером
Перестрелка между сухогрузом и катером произошла у берегов Омана. Экипаж торгового судна не пострадал, пишет Reuters со ссылкой на компанию Ambrey.
Инцидент произошел в 700 морских милях к юго-востоку от Салалы в Омане.
Катер с вооруженными людьми отошел от своего корабля, приблизился к сухогрузу на 300 метров и затем вернулся обратно, отметили в Ambrey.
В UKMTO уточнили, что при приближении катера с боевиками бортовая служба безопасности произвела предупредительные выстрелы. После перестрелки лодка ретировалась.
Напомним, что вооруженные группировки на фоне конфликта в Газе предприняли ряд атак на грузовые и военные суда различных типов. Им удалось повредить несколько кораблей. Кроме того, они захватили ролкер Galaxy Leader и превратили его в аттракцион для туристов.