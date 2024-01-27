У берегов Омана произошла перестрелка между сухогрузом и катером

Перестрелка между сухогрузом и катером произошла у берегов Омана. Экипаж торгового судна не пострадал, пишет Reuters со ссылкой на компанию Ambrey.

Инцидент произошел в 700 морских милях к юго-востоку от Салалы в Омане.

Катер с вооруженными людьми отошел от своего корабля, приблизился к сухогрузу на 300 метров и затем вернулся обратно, отметили в Ambrey.

В UKMTO уточнили, что при приближении катера с боевиками бортовая служба безопасности произвела предупредительные выстрелы. После перестрелки лодка ретировалась.