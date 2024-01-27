У матери блогера Елены Блиновской Нины Останиной арестовали пенсию из-за долгов дочери. В частности, под арест попали 168 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Известно, что каждый месяц мать Блиновской получала 13 тысяч рублей в виде пенсии. За год она смогла накопить определенную сумму, но в связи со скандалом вокруг дочери она временно потеряла деньги. Кроме того, суд наложил арест на квартиру Останиной. В ней были прописаны четверо детей брата Блиновской.