Суд в США признал виновным российского экономиста в безбилетном перелёте
Сергею Очигаве грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Окончательное решение будет оглашено 5 февраля, сообщает Associated Press со ссылкой на постановление Минюста.
На заседании прокуроры представили доказательства того, что мужчина вошёл в терминал аэропорта Копенгагена в Дании без посадочного талона. На следующий день он незаметно поднялся на борт самолёта авиакомпании SAS, который вылетел в Лос-Анджелес. Он не предъявил билет и сел в свободное кресло.
Очигаву задержали 4 ноября 2023 года на пункте паспортного контроля. На досмотре он не предъявил загранпаспорт и въездную визу, его также не смогли найти в списках пассажиров ни одного из рейсов. Сам мужчина заявил, что не спал три дня и не помнит, как попал на борт самолёта.