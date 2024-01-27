Суд в США признал виновным российского экономиста в безбилетном перелёте

Сергею Очигаве грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Окончательное решение будет оглашено 5 февраля, сообщает Associated Press со ссылкой на постановление Минюста.

На заседании прокуроры представили доказательства того, что мужчина вошёл в терминал аэропорта Копенгагена в Дании без посадочного талона. На следующий день он незаметно поднялся на борт самолёта авиакомпании SAS, который вылетел в Лос-Анджелес. Он не предъявил билет и сел в свободное кресло.