В Петербурге подросток спускался из окна по простыне и сорвался с шестого этажа

В Петербурге 16-летний подросток попал в больницу, когда пытался спуститься из окна своей квартиры по простыне. Об этом сообщает "78.ru".

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Во Фрунзенском районе Петербурга 16-летний подросток получил тяжелые травмы, сорвавшись с высоты шестого этажа. Инцидент произошел в доме по улицы Белы Куна, молодой человек по неизвестной причине решил спуститься по простыне из окна собственной квартиры.