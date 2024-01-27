В Казахстане задержали подозреваемого в двойном убийстве россиянина

Сотрудники полиции Казахстана задержали на территории республики гражданина России, его подозревают в двойном убийстве на родине, сообщила пресс-служба казахстанского МВД.

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Мужчину задержали на основании ориентировки главного управления уголовного розыска МВД России в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками пограничной службы Комитета нацбезопаности и криминальной полиции, передает ТАСС.

Задержанного подозревают в убийстве женщины и ее дочери в Новосибирске. Россиянина задержали на пограничном посту в Туркестанской области, когда он пытался на такси пересечь границу.