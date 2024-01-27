Пожилой испанский священник найден дома задушенным после ссоры с любовником

Пожилой священник найден дома задушенным после ссоры с любовником
80-летний священник Альфонсо Лопес Бенито был найден мёртвым в своей квартире.
Бывшего каноника кафедрального собора обнаружили голым и задушенным в своей постели в испанской Валенсии, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Daily Mail.
Тело нашёл его друг-уборщик, который пришёл навестить пожилого священника. Вскрытие показало, что труп пролежал дома несколько дней.
По подозрению в убийстве уже арестован 40-летний уроженец Перу, он пытался использовать карту священника в местном баре.
Следователи предположили, что смерть отца Бенито могла стать следствием его ссоры с любовником. Известно, что ранее архиепископ в Валенсии неоднократно просил священника перестать приводить посторонних мужчин в дом, который принадлежит католической церкви.
Кроме того, соседи часто жаловались, что из квартиры священника доносится шум во время его встреч с любовниками.
Согласно данным местных СМИ, на дверях не обнаружено следов взлома, а на теле священника – иных травм, кроме следа от удушья. Из этого следователи сделали вывод, что убийца не был незнакомцем.
При этом злоумышленник разослал с телефона священника сообщения друзьям и соратникам уже после его смерти. В них утверждалось, что он (Бенито) якобы собирается покинуть Валенсию на несколько дней по личным обстоятельствам, что и вызвало подозрение у правоохранителей.
Как ранее писала «Свободная Пресса», что порядка 10 тыс. детей пострадали во Франции от действий священников-педофилов.