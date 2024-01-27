Между Сахалином и материком нарушилось морское сообщение

Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), прекратила работу из-за погоды в Татарском заливе. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

Морское сообщение было остановлено из-за сильного циклона в понедельник и возобновилось в субботу, однако по погодным условиям паромная переправа вновь закрылась.

"По состоянию на 11:00 (03:00 мск) в результате прошедшего циклона и ликвидации его последствий на территории области складывается следующая обстановка. Остается ограничено движение для всех видов транспортных средств на четырех участках автомобильных дорог: Ново-Александровка-Поречье, село Троицкое - село Новотроицкое, город Южно-Сахалинск - село Синегорск, село Лиственничное - село Охотское. Паромная переправа Ванино - Холмск закрыта до улучшения погодных условий в Татарском проливе. В 10 муниципальных образованиях отменены занятия в школах", - говорится в сообщении.

Аэропорт функционирует в штатном режиме. Движение по железной дороге осуществляется по направлению Южно-Сахалинск - Ноглики и обратно. Энергоснабжение и системы ЖКХ работают в обычном режиме.

Сотрудники МЧС России по Сахалинской области оказали помощь 122 застрявшим автомобилям на улицах города Южно-Сахалинска, сопроводили 37 человек, нуждающихся в медицинской помощи до учреждений системы здравоохранения, 25 раз оказали содействие сотрудникам скорой медицинской помощи с применением снегоболотоходной и специальной техники. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.