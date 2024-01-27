СМИ: в кальянной на проспекте Вернадского в Москве загорелся потолок

Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели, данных о пострадавших нет. До этого МЧС России сообщало, что в Москве пожилая женщина получила серьезные травмы после того, как воспользовалась электроодеялом. Инцидент произошел в многоэтажном доме. 69-летняя женщина решила накрыться электроодеялом, которое купила в интернете. Через какое-то время произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию. Женщина вдохнула слишком много едкого дыма. Приехавшие на место медики оказать помощь пенсионерке не смогли.