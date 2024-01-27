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Bloomberg: хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с российской нафтой

Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру компании Trafigura Group, перевозившей российскую нафту. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя перевозчика.

Bloomberg: хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с российской нафтой
© Trafigura

«Судно перевозит нафту российского происхождения, купленную ниже предельной цены в соответствии с санкциями G7», — сказал представитель перевозчика.

В результате удара, судно загорелось.

Ранее сообщалось, что хуситы нанесли ракетный удар по танкеру компании Trafigura Group в Красном море. Экипаж не пострадал, рассказали в компании. Аналитики Reuters считают, что постоянные атаки хуситов на суда, проходящие через Красное море, могут усугубить отношения между Россией и Саудовской Аравией.

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