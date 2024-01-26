Торговое судно подверглось ракетному удару у берегов Йемена

По данным агентства, в момент удара торговое судно находилось в 55 морских милях к юго-западу от йеменского порта Аден. В результате атаки на борту судна произошел пожар, но никто из его членов не пострадал.

С начала палестино-израильского конфликта правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» предупредило о намерении атаковать все корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты. С тех пор хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники по судам в Красном море. В январе США и Великобритания нанесли по их объектам на севере Йемена удары, которые власти стран назвали ответом на угрозу судоходства в Красном море.