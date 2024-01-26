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Задержан обвиняемый в убийстве мужчины весной 2009 года на северо-востоке Москвы

Задержан обвиняемый в убийстве мужчины, которое было совершено в 2009 году на северо-востоке Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Задержан обвиняемый в убийстве мужчины в 2009 году в Москве
© РИА Новости

«Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, вечером 17 апреля 2009 года вблизи дома на ул. Яблочкова обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями», – рассказала Иванова.

Она добавила, что следователи и криминалисты столичного СК России, работая над раскрытием и расследованием преступлений прошлых лет, проанализировали материалы уголовного дела, а также тщательно изучили собранные доказательства. На первоначальном этапе следствия причастность злоумышленника подтвердить не представилось возможным по причине создания ему алиби третьими лицами, что позволяло злоумышленнику долгое время оставаться безнаказанным.

В ходе проведения дополнительных следственных действий по уголовному делу первоначальные показания удалось опровергнуть, в связи с чем был задержан 39-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Задержанный дал признательные показания, указав на обстоятельства убийства и пояснив, что мотивом преступления стал бытовой конфликт.

«Следствие намерено ходатайство перед Останкинским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», – заключила Иванова.

Происшествия
Юлия Иванова
Следственный комитет
Москва
Россия