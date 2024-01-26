Задержан обвиняемый в убийстве мужчины в 2009 году в Москве

Задержан обвиняемый в убийстве мужчины, которое было совершено в 2009 году на северо-востоке Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

«Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, вечером 17 апреля 2009 года вблизи дома на ул. Яблочкова обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями», – рассказала Иванова.

Она добавила, что следователи и криминалисты столичного СК России, работая над раскрытием и расследованием преступлений прошлых лет, проанализировали материалы уголовного дела, а также тщательно изучили собранные доказательства. На первоначальном этапе следствия причастность злоумышленника подтвердить не представилось возможным по причине создания ему алиби третьими лицами, что позволяло злоумышленнику долгое время оставаться безнаказанным.

В ходе проведения дополнительных следственных действий по уголовному делу первоначальные показания удалось опровергнуть, в связи с чем был задержан 39-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Задержанный дал признательные показания, указав на обстоятельства убийства и пояснив, что мотивом преступления стал бытовой конфликт.