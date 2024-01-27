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Суд в Москве принял новый иск в отношении клуба «Мутабор»

Лефортовский районный суд Москвы принял новый иск к ночному клубу "Мутабор", который стал известен широкой публике из-за "голой" вечеринки блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой.

Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

В инстанцию обратился активист из Тюмени, который потребовал от владельцев развлекательного учреждения выплатить компенсацию за причинение морального вреда.

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По словам заявителя, "Мутабор" нарушил принцип ценности человеческой жизни, согласившись организовать "голую" вечеринку во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Исковое заявление принято к производству судом, назначено предварительное судебное заседание", — говорится в публикации.

При этом в заявлении подчеркивается, что обратившийся в суд активист неоднократно выступал в защиту христианских ценностей и правил. Кроме того, общественный деятель высказывался против пропаганды ЛГБТ.

10 января суд в Москве приостановил работу ночного клуба "Мутабор" на три месяца начиная с 27 декабря 2023 года. Причиной послужило нарушение санитарно-эпидемических требований к организации питания людей.

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