В Белгородской области дрон ВСУ подорвал пенсионерку с козой

В Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) преследовал пенсионерку вместе с ее козой, а затем — сбросил на них мины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Инцидент произошел в паре километров от российско-украинской границы в Белгородской области на опушке у хутора Лозовая Рудка. Отмечается, что женщина услышала жужжание беспилотника и попыталась скрыться, однако дрон следовал за ней, после чего сбросил мины. Через некоторое время на месте трагедии появился местный фермер.

Согласно источникам Telegram-канала, оператор сбросил снаряды из-за того, что не нашел военнослужащих РФ и не хотел возвращаться на базу с полным боекомплектом.