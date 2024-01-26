Суд рассмотрел иск Газманова о защите чести и достоинства

Останкинский районный суд города Москвы рассмотрел иск Родина Газманова о защите чести и достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда. Об этом сообщили представители судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

Газманов подал в суд на ООО "Норд Групп". Артист утверждал, что в сетевом издании "Экспресс газета - Online" содержится публикация, в который есть информация несоотвествующая действительности. По заявлениям певца, опубликованный текст формирует негативный образ о нем.

Суд определил передать гражданское дело на рассмотрение в Гатчинский городской суд Ленинградской области, в связи с тем, что адресом места нахождения ответчика является Ленинградская область.