В Казахстане задержали подозреваемого в двойном убийстве россиянина

Гражданина России, разыскиваемого за совершение в Новосибирске двойного убийства, задержали на границе Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

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Отмечается, что россиянин был задержан сотрудниками погранслужбы КНБ и криминальной полиции МВД Казахстана на основании ориентировки от российских правоохранителей. Фигуранта подозревают в убийстве матери и ее малолетней дочери в Новосибирске 23 января.

В МВД указали, что мужчина пытался на такси пересечь государственную границу Казахстана, однако его задержали на пограничном посту в Туркестанской области. Задержанного поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос о его экстрадиции в Россию.