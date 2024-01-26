Дело о фейках о Российской армии против Дудя* отказались возбуждать

Правоохранители не стали возбуждать уголовное дело о фейках против российской армии в отношении Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом). Российская газета
Доследственная проверка по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ началась в сентябре 2023 года после интервью Дудя с автором сериала Mr. Freeman Павлом Мунтяном (признан в России иностранным агентом). Lenta.ru
Минюст РФ 15 апреля 2022 внес Дудя в реестр СМИ-иноагентов за распространение информации СМИ-иноагентов и получение денег за размещение рекламы на YouTube. Его YouTube-канал насчитывает свыше 10 млн подписчиков. Дудь публикует интервью с российскими политиками, журналистами и общественными деятелями. ТАСС