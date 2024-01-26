На силовиков, выдавших паспорта РФ семье лидера банды из Белгорода, завели дело

В Белгороде возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников полиции, которые незаконно обеспечили паспортами РФ семью главаря банды, нападавшей не людей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации источника, семья главаря банды переехала в Белгородскую область с Украины в 2011 году. Весной 2022 года семья подала документы на получение российского гражданства в отдел МВД по Дзержинскому району с указанием адреса временной регистрации в деревне Прудково Калужской области. Отмечается, что семья не проживала там, что должны были проверить сотрудники правоохранительных органов.

В отделе, где им выдали паспорта, проводится проверка. Причастным к этому полицейским грозит штраф, арест до трех месяцев или исправительные работы на срок до одного месяца.

17 января правоохранители задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода и снимали свои действия на видео.