В Тюмени медики спасли жизнь младенца, родившегося по дороге в роддом

"До роддома мы не доехали буквально километр: родилась девочка с массой тела примерно 2900 г, ростом – 51 см. Закричала не сразу. Мы с напарником волновались, но действовали так быстро и так слаженно, словно тренировались не одну неделю", – отметила фельдшер.