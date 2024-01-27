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Подслушивающего полицию радиолюбителя задержали в Петербурге

Мужчину с рацией, интересующегося переговорами госструктур, задержали в Петербурге, сообщает «Фонтанка». Закон он не нарушил, однако правоохранителям показалась подозрительной переписка на украинском языке.

Подслушивающего полицию радиолюбителя задержали в Петербурге
© News.ru

Вечером 27 января на станции метро «Невский проспект» со стороны выхода на канал Грибоедова полицейские встретили 40-летнего мужчину. С собой у него была рация, настроенная на каналы метрополитена и полиции. В телефоне у него нашли переписку. Уточняется, что мужчина числится в списке членов Союза радиолюбителей России.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала в Ростовской области двух россиян, завербованных украинскими спецслужбами. Военный корреспондент Юрий Котенок уточнил, что мужчины собирали и передавали информацию о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа. Он также опубликовал видео: на представленных кадрах видно, что задержание происходило в темное время суток, подозреваемые не оказывали сопротивления.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике женщину, которая собирала и передавала ВСУ данные о российской армии. Задержанная является гражданкой Украины. Сотрудники ФСБ установили, что женщина из личных мотивов передавала Вооруженным силам Украины сведения о дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, участвующих в спецоперации.

Происшествия
Юрий Котенок
ФСБ
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