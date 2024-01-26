В московском метро мужчина ранил отверткой пассажира

"По имеющейся информации, на станции метро "Добрынинская" между двумя пассажирами произошел словесный конфликт, переросший в драку. В ходе выяснения отношений мужчины начали наносить друг другу удары в область тела и головы, после чего один из них достал предмет, похожий на отвертку и ударил им по руке своего оппонента, причинив ему телесное повреждение в виде открытого ранения правой кисти", - сказал он.