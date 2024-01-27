Женщина зарезала знакомого в ходе пьяной ссоры в квартире на юге Москвы

В квартире многоэтажного дома на Кавказском бульваре на юге Москвы 34-летняя женщина зарезала мужчину в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Около жилого дома на Кавказском бульваре обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, инцидент между знакомыми произошел во время распития спиртных напитков. Они находились в квартире у подозреваемой в убийстве.

Установление обстоятельств дела контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура. Уголовное дело по факту произошедшего еще не возбуждено.