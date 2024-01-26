Двух россиян объявили в розыск по подозрению в изнасиловании девушки

В Свердловской области полиция объявила в розыск двоих мужчин, подозреваемых в изнасиловании девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в муниципальном отделе МВД «Заречный».

В опубликованной изданием «Аргументы и Факты» ориентировке указаны 49-летний Роман К. и 34-летний Ивана К. По данным полиции, вечером 24 января в поселке Белоярском россияне напали на девушку и надругались над ней. После этого насильники похитили у пострадавшей два телефона, деньги и золотой браслет.