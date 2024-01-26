Продавщицы и покупатель обезоружили грабителя в Екатеринбурге

Человек с пистолетом ворвался в продуктовый магазин на окраине Екатеринбурга с целью ограбления. Видео от свидетелей инцидента опубликовал Telegram-канал "Бандитский центр".

Молодой человек зашел в супермаркет на Хрустальной улице вечером 25 января. Злоумышленник попытался ограбить торговую точку, но сопротивление ему оказали сотрудницы магазина и мужчина-покупатель. Они обезоружили нападавшего и вытащили обойму из его пистолета. После этого преступник пообещал покинуть помещение, но просил вернуть ему пули. Когда условие бандита выполнили, он нанес удар покупателю и скрылся в неизвестном направлении.