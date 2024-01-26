Двоих россиян задержали за передачу Киеву данных о частях ВС РФ

"В Ростове-на-Дону по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), задержаны два гражданина РФ, - сообщили в ЦОС. - По версии следствия, они инициативно установили контакт с представителем украинских спецслужб. В ходе общения дали согласие собирать и передавать информацию в отношении подразделений ВС России, участвующих в СВО".