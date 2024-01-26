Россиянин рассказал о первых часах после крушения Falcon 10 в Афганистане

Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане медик Игорь Сывороткин раскрыл детали первых часов после катастрофы. Он вспомнил: когда в окно увидели горы внизу самолета, «поняли, что что-то происходит не так».

«Потом сгруппировались, удар. Очнулся, вылезаю из снега», — рассказал Сывороткин журналистам.

На утро после ЧП молодой человек сходил за помощью в ближайшую деревню. Там он жестами попросил, чтобы местные отправили поисковый отряд.

По словам Сывороткина, туда прибыли «талибы» *, которые на утро отправили за россиянами спасательный вертолет.

Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, четыре члена экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле.

Ранее пилот Аркадий Грачев сообщил, что причиной падения Falcon 10 в Афганистане стали технические проблемы.