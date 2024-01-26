Пилот рухнувшего Falcon 10 высказался о пропавших деньгах и посадке на горе

Пилот Аркадий Грачев, выживший в крушении самолета Falcon 10 в Афганистане, рассказал подробности происшествия. Как пишет РИА Новости, он заявил, что пережить падение удалось благодаря грамотным действиям экипажа и опроверг сообщения, что на борту была крупная сумма денег.

Напомним, что самолет разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял частный санитарный рейс в Россию. Всего на борту было шесть человек — супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, а два сопровождавших женщину медика и два пилота выжили. Все они получили медицинскую помощь и в ночь на пятницу, 26 января, прибыли в Москву.

«В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолет, мы не упали, мы сели на пике горы», — сказал Грачев журналистам.

Он отметил, что выжившие провели 1,5 суток на морозе и дошли до того, что жгли шнурки, чтобы согреться. Позднее до них добрались медики, которые выводили их с высоты в 4 тысячи метров по глубокому снегу. Спускаться Грачеву и остальным пришлось порядка пяти часов.