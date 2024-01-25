Ссора таксистов в Петербурге закончилась стрельбой

В центре Санкт-Петербурга между двумя таксистами произошел дорожный конфликт. Один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента, пишет пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в среду вечером, 24 января, у дома 26 по Садовой улице. После происшествия мужчина сел в автомобиль марки Cherry Tiggo и скрылся.

Полиция задержала нарушителя через 30 мин, на Коломяжском проспекте. Стражи порядка в ходе обыска салона изъяли пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее в Подмосковье мужчина на трассе «М-2» открыл стрельбу после конфликта с другим автомобилистом, а затем попытался скрыться. Силовики догнали и остановили стрелявшего. У него был изъят охолощенный пистолет.