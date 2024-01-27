Родственникам украинских военнопленных не сообщили об их нахождении в Ил-76

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ) Украины не подтвердил, что на борту сбитого самолета Ил-76 находились украинские военнопленные, во время встречи с родственниками бойцов. Об этом 26 января написал КШВОВ в Telegram.

© Lenta.ru

Тем не менее КШВОВ сообщил, что обмен пленными действительно был запланирован на 24 января.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Главном управлении разведки Украины знали о готовящейся перевозке 65 военнослужащих, но все равно нанесли удар.