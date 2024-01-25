Турция выдала России обвиняемого в афере на 272 млн рублей
Власти Турции выдали России россиянина, обвиняемого в мошенничестве на 272 млн рублей, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Об этом пишет РИА «Новости».
Волк пояснила, что депортированный из Турецкой Республики россиянин Марат Джанибеков прибыл в четверг, 25 января, в аэропорт Внуково. На территории воздушной гавани его задержали сотрудники силовых ведомств.
Представитель МВД пояснила, что акция была осуществлена благодаря взаимодействию российских полицейских с представителями правоохранительных органов Турции в рамках Интерпола.
Напомним, что Россия объявила Джанибекова в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также в отмывании криминальных доходов.
По версии следствия, фигурант с использованием служебного положения совершил хищение денежных средств у ПАО «Россети», а затем легализовал их с помощью фиктивных финансовых операций. Бюджету РФ был причинен ущерб на сумму более 272 млн рублей.
В ноябре 2021 года Джанибеков скрылся за границей и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.