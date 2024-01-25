В сбитом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты
В обшивке сбитого Украиной Ил-76, на борту которого находились пленные военные ВСУ для обмена, нашли поражающие элементы ракеты. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб.
По его словам, часть из поражающих элементов застряла в обшивке, другая — пробила ее насквозь. Несмотря на это определить их принадлежность можно только при проведении баллистической экспертизы, поскольку каждый тип ракеты имеет начинку разной формы, подрыв которой происходит при подлете к цели.
Напомним, что 24 января ВСУ сбили над Белгородской область военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных для обмена. Кроме того на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
На Украине косвенно признали, что именно они сбили самолет. При этом звучат заявления, что Ил-76 перевозил не людей, а ракеты для С-300. В Минобороны РФ это опровергают, заявляя, что Киев знал о перевозке пленных ВСУ для обмена, который должен был пройти на границе Белгородской и Сумской областей.