В сбитом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты

В обшивке сбитого Украиной Ил-76, на борту которого находились пленные военные ВСУ для обмена, нашли поражающие элементы ракеты. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб.

По его словам, часть из поражающих элементов застряла в обшивке, другая — пробила ее насквозь. Несмотря на это определить их принадлежность можно только при проведении баллистической экспертизы, поскольку каждый тип ракеты имеет начинку разной формы, подрыв которой происходит при подлете к цели.

Напомним, что 24 января ВСУ сбили над Белгородской область военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных для обмена. Кроме того на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.