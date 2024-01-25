Пятерых сотрудников Wildberries уволили из-за угроз поджечь склад

По данным Telegram-канала SHOT, никто из пяти человек, лишившихся нелюбимой работы, как оказалось, к пожару причастен не был. Уволили в том числе 23-летнего Романа, который писал сообщения, в которых угрожал сжечь комплекс. А уже после пожара Роман «писал, что он сжег» склад. News.ru