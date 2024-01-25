Пятерых сотрудников Wildberries уволили из-за угроз поджечь склад
Пятерых сотрудников Wildberries уволили из-за угроз в рабочих чатах поджечь склад компании. Lenta.ru
По данным Telegram-канала SHOT, никто из пяти человек, лишившихся нелюбимой работы, как оказалось, к пожару причастен не был. Уволили в том числе 23-летнего Романа, который писал сообщения, в которых угрожал сжечь комплекс. А уже после пожара Роман «писал, что он сжег» склад. News.ru
Склад Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в субботу, 13 января, был полностью уничтожен пожаром из-за возгорания в одном из отсеков. Вечерняя Москва
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