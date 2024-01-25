Самолет вернулся обратно в Пулково на одном двигателе

В Пулково совершил аварийную посадку направлявшийся в Мурманск лайнер
Лайнер Boeing 737-800, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск, вернулся обратно в Пулково. Такое решение принял экипаж, пишет «Фонтанка».
Борт сел в Пулково в 16:51. Члены экипажа и пассажиры не пострадали.
«Экипажем принято решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине», — отметили в в пресс-службе воздушной гавани.
По предварительным данным, пилотам пришлось сажать лайнер на одном двигателе.
В настоящее время решается вопрос об отправке 182 пассажиров в Мурманск.
Напомним, во вторник, 23 января, петербургский аэропорт приостанавливал работу из-за сильного ветра. В связи с этим Северо-Западная транспортная прокуратура начала следить за соблюдением прав пассажиров.
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