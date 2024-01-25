Самолет вернулся обратно в Пулково на одном двигателе

Лайнер Boeing 737-800, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск, вернулся обратно в Пулково. Такое решение принял экипаж, пишет «Фонтанка».

Борт сел в Пулково в 16:51. Члены экипажа и пассажиры не пострадали.

«Экипажем принято решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине», — отметили в в пресс-службе воздушной гавани.

По предварительным данным, пилотам пришлось сажать лайнер на одном двигателе.

В настоящее время решается вопрос об отправке 182 пассажиров в Мурманск.