$88.66+0.3796.64+0.47
Войти в почту

В Пулково совершил аварийную посадку направлявшийся в Мурманск лайнер

Лайнер Boeing 737-800, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск, вернулся обратно в Пулково. Такое решение принял экипаж, пишет «Фонтанка».

Самолет вернулся обратно в Пулково на одном двигателе
© РИА Новости

Борт сел в Пулково в 16:51. Члены экипажа и пассажиры не пострадали.

«Экипажем принято решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине», — отметили в в пресс-службе воздушной гавани.

По предварительным данным, пилотам пришлось сажать лайнер на одном двигателе.

В настоящее время решается вопрос об отправке 182 пассажиров в Мурманск.

Напомним, во вторник, 23 января, петербургский аэропорт приостанавливал работу из-за сильного ветра. В связи с этим Северо-Западная транспортная прокуратура начала следить за соблюдением прав пассажиров.

Происшествия
Санкт-Петербург
Мурманск
3
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости