Во Внуково задержали депортированного из Турции россиянина, похитившего 272 млн рублей
Сотрудники МВД задержали в аэропорту Внуково депортированного из Турции россиянина Марата Джанибекова, который используя служебное положение похитил 272 млн рублей, принадлежащие компании "Россети". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фигурант находился в международном розыске по инициативе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Ему инкриминируются мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и легализация криминальных доходов.
"По версии следствия, злоумышленник в сговоре с другими соучастниками с использованием служебного положения совершил хищение денежных средств ПАО "Россети". Бюджету РФ был причинен ущерб на сумму более 272 млн рублей", - добавила представитель ведомства.
Похищенные деньги с помощью фиктивных финансовых операций злоумышленником были легализованы. В ноябре 2021 года Джанибеков скрылся за границей и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Обвиняемый пытался оспорить решение властей Турции о депортации, однако поданное им ходатайство было отклонено.