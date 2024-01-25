Суд арестовал напавшего с ножом на полицейского в Москве
Следственный комитет Москвы заявил об аресте мужчины, который напал с ножом на полицейского в столице.
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«По ходатайству следствия в отношении обвиняемого в нападении на сотрудника полиции на западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.
Ранее Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника ППС на западе столицы. Позднее появилась информация о задержании злоумышленника.