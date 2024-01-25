Иностранец надругался над 13-летней девочкой на юго-западе столицы
Иностранец заметил на юго-западе столицы 13-летнюю девочку и надругался над ней. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 25 января.
По ее словам, преступление было совершено 24 января в бульваре Адмирала Ушакова. Возле одного из административных зданий злоумышленник заприметил 13-летнюю девочку без сопровождения взрослых. Воспользовавшись ситуацией, мужчина надругался над школьницей.
Дома девочка рассказала обо всем родителям, которые обратились в полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В кратчайшие сроки подозреваемого задержали и доставили на допрос.
— Следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, — резюмировала Иванова.
Похожее преступление было совершено в районе Перово. Местный житель познакомился с 11-летней девочкой, отвел ее в магазин и надругался над ней.