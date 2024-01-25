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Тела двух мужчин нашли в квартире на севере Москвы

В квартире на севере Москвы обнаружили тела двух мужчин без видимых повреждений. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 25 января.

Тела двух мужчин нашли в квартире на севере Москвы
© Вечерняя Москва

По ее словам, тела нашли в квартире на улице Зеленоградская. По данному факту проводится доследственная проверка.

— В настоящее время следователи столичного СК России осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — подчеркнула Иванова.

Похожая история произошла на улице Дубининской. На телах троих умерших отсутствуют телесные повреждения. По данному факту проводится доследственная проверка. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Происшествия
Юлий Иванов
Следственный комитет
Москва
Россия