Тела двух мужчин нашли в квартире на севере Москвы
В квартире на севере Москвы обнаружили тела двух мужчин без видимых повреждений. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 25 января.
По ее словам, тела нашли в квартире на улице Зеленоградская. По данному факту проводится доследственная проверка.
— В настоящее время следователи столичного СК России осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — подчеркнула Иванова.
Похожая история произошла на улице Дубининской. На телах троих умерших отсутствуют телесные повреждения. По данному факту проводится доследственная проверка. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза.