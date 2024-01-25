Тела двух мужчин нашли в квартире на севере Москвы

В квартире на севере Москвы обнаружили тела двух мужчин без видимых повреждений. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 25 января.

По ее словам, тела нашли в квартире на улице Зеленоградская. По данному факту проводится доследственная проверка.

— В настоящее время следователи столичного СК России осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — подчеркнула Иванова.